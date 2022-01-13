رئيس الوزراء المجري: توفير جرعة رابعة من لقاحات كورونا للراغبين في تلقيها

قال رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري، جيرجيلي جولياس، إنه يتم توفير جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأشخاص الذين يطلبونها، بعد استشارة الطبيب.

وأضاف جولياس، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، وفقًا لصحيفة هانجاري توداي المجرية: "يمكن لأي شخص الحصول على جرعة رابعة بناء على استشارة طبيب، وسيتم نشر المرسوم الحكومي بهذا الشأن".

وأوضح أن عدد الإصابات اليومية الجديدة من المحتمل أن يصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الحكومة المجرية لا تتوقع زيادة مماثلة في حالات العلاج بالمستشفيات أو الوفيات.

وأكد أن الحكومة قررت أيضًا تقليص فترة الحجر الصحي المطلوبة إلى 7 أيام بدلًا من 10 أيام، مضيفا أنه يمكن للأشخاص مغادرة الحجر الصحي بعد 5 أيام مع إجراء اختبار السلبي لكورونا.

وسجلت المجر اليوم ارتفاعًا في الحصيلة اليومية للإصابات مقابل حصيلة أمس، إذ سجلت وزارة الصحة اليوم 9 آلاف و216 إصابة جديدة مقابل 7 آلاف و883 حالة تم تسجيلها أمس الأربعاء، لكن أعداد المرضى الذين يتلقون علاجا بالمستشفيات قد انخفض.