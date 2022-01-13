 محمد يتصدر قائمة الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة في بروكسل - بوابة الشروق
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محمد يتصدر قائمة الأسماء الأكثر شعبية للأطفال حديثي الولادة في بروكسل

حموم الرضيع
حموم الرضيع
وكالات
نشر في: الخميس 13 يناير 2022 - 3:10 م | آخر تحديث: الخميس 13 يناير 2022 - 3:10 م

كشفت إحصاءات رسمية في بلجيكا أن اسم محمد تصدر قائمة الأسماء الأكثر شعبية للأطفال المولودين حديثا في العاصمة بروكسل في عام 2021.

ووفقا لبيانات وكالة الإحصاءات البلجيكية الحكومية "Statbel"، تم في العام الماضي إجمالا تسجيل 18430 طفلا أطلق عليهم اسم محمد في بروكسل (بطريقتين مختلفتين لكتابة هذا الاسم باللاتينية)، بحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ويتصدر اسم محمد بفارق كبير قائمة الأسماء الأكثر شعبية في العاصمة البلجيكية، فيما تعود المرتبة الثانية إلى اسم جان (6089 طفلا) والثالثة إلى اسم أحمد (4166 طفلا).

وعلى مستوى البلاد، يحتفظ اسم جان بالصدارة في القائمة (65886 طفلا)، بينما يتخذ اسم محمد إجمالا المرتبة الخامسة (47723 طفلا).


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