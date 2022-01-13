محافظ الفيوم يبحث أفضل السبل للتوسع فى المشروعات الصناعية والاستثمارية

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد هيئة التنمية الصناعية، أفضل السبل للتوسع في المشروعات الصناعية والاستثمارية على أرض محافظة الفيوم، وآليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة لتشجيع المستثمرين، وفتح مشروعات صناعية جديدة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، فضلًا عن مناقشة إجراءات توصيل المرافق إلى المجمع الصناعي بمدينة الفيوم الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والمهندس أحمد عبدالرؤوف مدير إدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس خالد عادل ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظتي الفيوم وبنى سويف، والمهندسة نجلاء حسوبة وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والمهندس طارق جمال الدين رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، ومديري أملاك الدولة والإنتاج بديوان عام المحافظة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلي الكهرباء والمصرية للاتصالات، والمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وعددٍ من أعضاء جمعية المستثمرين بكوم أوشيم.

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول بحث الفرص الاستثمارية على أرض محافظة الفيوم، فضلا عن مناقشة إنهاء إجراءات ترفيق المجمع الصناعي بالفيوم الجديدة، وتوصيل خدمات الصرف الصحي، وشبكات الإنترنت والاتصالات، وعمل مداخل للمجمع، وتحديد آليات طرحه للمستثمرين، والأنشطة التي ستنفذ به، ودعم سبل تعزيز التواصل الدائم بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجمعية المستثمرين بكوم أوشيم.

وأضاف معاون المحافظ، أنه تم مناقشة القيم المالية والمقايسات الخاصة بتوصيل الكهرباء والاتصالات إلى المجمع الصناعي بمدينة الفيوم الجديدة.

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي الكهرباء والاتصالات بسرعة الإجراءات وإنهاء المعاينات والمقايسات التفصيلية لتوصيل المرافق للمجمع، ومراجعة المقايسة الخاصة بالاتصالات وعمل خريطة إيضاحية بخط سير الأعمال إلى المجمع الصناعي.

وأكد محافظ الفيوم، الاستغلال الأمثل للكهرباء بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل مصنع من الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيله، حتى يتسنى التوسع في فتح مصانع جديدة لتشغيل أكبر عدد من المصانع خدمة للمستثمرين، فضلاً عن 64 قطعة مرفقة بالفعل جاهزة للطرح، والعمل على زيادة عدد قطع الأراضي الجديدة المرفقة، لطرحها للاستثمار بالمنطقة الصناعية، ورفع كفاءة المنطقة بالكامل.

ولفت محافظ الفيوم، إلى ضرورة اختيار الأنشطة والصناعات والحرف المقترح تنفيذها داخل المجمع الصناعي، وذلك تبعاً للميزات النسبية والأعمال والزراعات التي تشتهر بها المحافظة بشكل عام، والمنطقة المجاورة للمجمع الصناعي خاصة، والتي يعمل بها الأهالي بنطاق المجمع، سواء كانت صناعة أو زراعة أو حرفة يدوية، كصناعة الملابس وحرفة النسيج والسجاد اليدوي التي تشتهر بها قرية دسيا، وكل ما هو متعلق بالتغليف الغذائي، والنباتات الطبية والعطرية التي يشتهر بها مركزي إطسا وأبشواي، مما يوفر أكبر عدد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

كما استمع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع من أعضاء جمعية المستثمرين لبعض المشكلات التي تواجه المستثمر في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والمتعلقة بتوصيل الكهرباء، واستصدار رخص التشغيل من هيئة التنمية الصناعية، وفي هذا الشأن وجه محافظ الفيوم، بضرورة وجود مجموعة عمل مشكلة من جميع الأجهزة المعنية داخل المنطقة الصناعية، لدراسة وحل جميع المعوقات التي تعوق عملية الاستثمار.

وفي السياق نفسه، لفت مدير المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أنه سيتم العمل على توفير سيارة الخدمات المتنقلة التابعة للهيئة التي تجوب كافة محافظات الدولة، للاستعانة بها لإنهاء جميع المعوقات، وإصدار التراخيص الخاصة بالتشغيل للتسهيل على المستثمرين بمنطقة كوم أوشيم الصناعية.

كما يجري العمل على التسعير الاسترشادي الواقعي للأراضي المرفقة بمنشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم على مساحة 41 فدانًا منها 21 فدانًا مرفقة، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لربطها أو طرحها كحق انتفاع، تبعاً لطبيعة المنطقة وأسعار بيعات المناطق الصناعية القريبة منها، مع تجهيز قرار التخصيص ومقترح التسعير وموقف الترفيق الخاص بالمنطقة.