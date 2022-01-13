قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ميير، إن الجلسة التي شاركت فيها تحت عنوان «نحو عالم آمن وشامل للمرأة» ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم كانت جيدة جدًا وتضم العديد من الرسائل التي تبعث على الأمل.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن العديد من الأشخاص يعانون من الأزمات ما بعد جائحة كورونا، لافتة إلى تعرض النساء خلال الجائحة لمزيد من الأعباء والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وذكرت أن الجلسة تناولت التنمر الإلكتروني الذي تتعرض له السيدات اللاتي تستخدمن الإنترنت للمرة الأولى، إضافة إلى حقوق الجسد وكيف أن تكون السيدات آمنات على مواقع التواصل، لافتة إلى زيادة حالات العنف ضد المرأة أثناء فترة الإغلاق.

وأوضحت أن زيادة نسبة بطالة الرجال خلال فترة الإغلاق أدت إلى زيادة نسبة العنف ضد المرأة، متابعة: «علاوة على ذلك للمرأة فرص أقل للحصول على الخدمات، وتحدثنا عن الجهود لإيجاد أماكن آمنة للسيدات وعمل عيادات لمعالجة العنف المبني على النوع الاجتماعي».

وشددت على أهمية أن يكون للمرأة دور أساسي في أجندة التنمية والاستجابة للأزمات وإدماج المرأة فيها والاستجابة لاحتياجاتها، متوجهة برسالة إلى الشباب والرجال: «من فضلكم عاملوا زوجتكم وصديقتكم وأختكم بشكل محترم ولا تستخدم يدك في حالات العنف».

وتوجهت برسالة خاصة إلى الفتيات والشباب المشاركين بمنتدى شباب العالم: «كونوا على ثقة وافخروا بأنفسكم وثقوا بقدراتكم واعلموا أنكم جزء من التنمية».

وانطلقت، صباح الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.