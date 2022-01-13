ضبط 31 مخالفة متنوعة في حملة تفتيشية على أسواق الضبعة بمطروح

قال حسن الشيباني، مدير مديرية تموين مطروح، إن حملة تفتيشية على أسواق مدينة الضبعة، أسفرت عن ضبط 31 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح الشيباني أن المخالفات عبارة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو عذر قهري، عدم الإعلان عن أسعار اسطوانات الغاز، عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد "مستودع بوتاجاز"، عدم الإعلان عن أسعار الشحوم والزيوت "محطة بنزين".

وأكد تحرير محاضر للمخالفين، وقيدها بقسم شرطة الضبعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.