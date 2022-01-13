رحيل الكاتب التونسي أحمد الطويلي عن عمر ناهز 80 عاما

رحل الكاتب والدكتور التونسي أحمد الطويلى، عن عالمنا عن عمر ناهز 80 عاما، وسيشيع جثمانه اليوم الخميس، إلى مثواه الأخير بمقبرة الجلاز بتونس العاصمة.

وحصل الطويلي على دكتوراه الدولة في اللغة والآداب العربية وأستاذ بالتعليم العالي، ولد في مدينة القيروان 1942 وصاحب أكثر من 130 كتابا فى البحث والتحقيق والدراسة والمقالة والقصة.

وترك الطويلي مجموعة هامة من المؤلفات في التحقيق على غرار "رسالة محمد المناعي إلى أحمد باي في الشكوى من أحمد ابن أبي الضياف وجماعته" و"العقد المنضد فى أخبار الباشا أحمد لمحمد بن سلامة"، و"مناقب أصحاب أبى الحسن الشاذلى" و"تأليف الجنرال حسين" وغيرها كما صدرت له مؤلفات عدة حول تاريخ تونس الثقافى والحضارى من ذلك "تاريخ مدينة تونس الثقافى والحضاري" و"تاريخ القيروان الثقافي والحضاري"، وايضا "فى الحضارة العربية بتونس "و"الحياة الأدبية بتونس في العهد الحفصي" وغيرها.

ومن الكتب المترجمة له "ابو الحسن على الحصرى القيرواني, و"ابن خلدون فى الدراسات والابحاث العلمية" و"عبد العزيز الثعالبي، مسيرته ونضاله الفكرى والسياسي"، و"عثمان الكعاك حياته ومؤلفاته".

كما كتب العديد من الكتب حول المرأة والعشق من ذلك "الصداق القيرواني"، و"عمر الخيام شاعر الحب والحياة" والمرأة ملهمة الادباء والشعراء" وغيرها، إلى جانب كتاباته القصصية منها "المسافر" و"قسمة وطرح" و" الليل ياتي" ومؤلفاته حول أدب الرحلة على غرار "من سيول الى سنغافورة، رحلة عشرة بلدان فى الشرق الاقصى"، و"رحلة الشرق والغرب، رحلات الى الهند والعراق وفرنسا واسبانيا والصين والولايات المتحدة الامريكية".