حقق منتخب الكاميرون وقائده فينسنت أبوبكر أرقاما مميزة بعد الفوز السهل على منتخب إثيوبيا في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، وضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وضرب المنتخب الكاميروني صاحب الأرض، نظيره الإثيوبي برباعية مقابل هدف واحد مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا.

ورفع منتخب الكاميرون رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين، حيث كان هزم بوركينا فاسو في الجولة الافتتاحية.

وبخلاف التأهل إلى الدور الثاني، حقق منتخب الكاميرون الفوز في أول مباراتين بكأس أمم أفريقيا للمرة الأولى منذ عام 2006، فيما كرر أبوبكر إنجاز صامويل إيتو نجم فريق الأسود السابق والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وجاءت أرقام مباراة الكاميرون وإثيوبيا كالتالي:

- منتخب الكاميرون حقق الانتصار في أول مباراتين في كأس أمم أفريقيا لأول مرة منذ نسخة 2006، وقت أن فاز على أنجولا (3-1)، وتوجو (2-0).

- واصل منتخب الكاميرون سلسلته المميزة، حيث لم يخسر في آخر 8 مباريات بدور المجموعات في كأس أمم أفريقيا (فاز 4 تعادلت 4)، منذ الخسارة في يناير 2015 أمام كوت ديفوار (0-1).

- فينسينت أبوبكر أصبح أول لاعب كاميروني يسجل في 3 مباريات متتالية بكأس أمم أفريقيا (5 أهداف) منذ صامويل إيتو الذي حقق ذلك في يناير 2008 (5 أهداف أيضا).

- منتخب الكاميرون فاز على إثيوبيا في ثاني مواجهات المنتخبين في كأس أمم أفريقيا، بعد أن كان الأسود حسموا المواجهة الأولى بنتيجة 3-2 عام 1970.

- منتخب إثيوبيا لم يحقق أي فوز في آخر 10 مباريات بكأس أمم أفريقيا (تعادل 3 خسرت 7)، وهي أطول سلسلة حالية من عدم الفوز بين كافة المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من البطولة.