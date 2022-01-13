أعلن مصدر أمني عراقي، تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد للاستهداف بالصواريخ.

وقال المصدر - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الخميس- إن السفارة الأمريكية فعلت منظومة منظومة الدفاع الجوي "السيرام".

هذا ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الحادث.

من جهتها، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، عن إصابة امرأة وطفلة خلال الهجوم الذى استهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت الخلية - في بيان - إن "السكان الأبرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الأمنية العراقية مسؤولية حمايتها، تعرضوا إلى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة".

وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة طفلة وامرأة بجروح، بعد سقوط أحد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها"، مشيرة الى أن "القوات الأمنية تعمل الأن على التأكد من الإصابات والأضرار".