نمو الناتج الصناعي لإيطاليا بأكثر من التوقعات

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أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرت اليوم الخميس نمو الناتج الصناعي لإيطاليا خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستا" أن الناتج الصناعي لإيطاليا سجل خلال اكتوبر نموا بمعدل 3ر6% سنويا بعد وضع الاختلاف في عدد أيام العمل في الحساب، مقابل نموه بمعدل 9ر1% خلال أكتوبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي بمعدل 7ر3% فقط.

في الوقت نفسه، سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 3ر6% بدون حساب العوامل الموسمية، بعد تراجع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة 2ر1%.

وعلى أساس شهري سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 9ر1% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد تراجع بنسبة 5ر0% خلال الشهر السابق. كان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي بمعدل 5ر0% شهريا.

وسجل قطاع الطاقة أكبر معدل نمو سنوي وبلغ 4ر12% ثم قطاع السلع الاستهلاكية بمعدل 4ر9%. وارتفع ناتج قطاع السلع الوسيطة بنسبة 3ر4% والسلع الرأسمالية بنسبة 8ر3%.