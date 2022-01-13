 فرنسا تخفف إجراءات دخول الملقحين للبلاد من بريطانيا اعتبارا من غد - بوابة الشروق
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فرنسا تخفف إجراءات دخول الملقحين للبلاد من بريطانيا اعتبارا من غد

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 يناير 2022 - 4:45 م | آخر تحديث: الخميس 13 يناير 2022 - 4:45 م

أعلنت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات الدخول للبلاد من بريطانيا اعتبارا من يوم غد الجمعة، وذلك بالنسبة للملقحين.

وقال وزير الدولة المكلف بشؤون السياحة والفرنسيين المقيمين في الخارج والفرانكفونية جان بابتيست لوموين، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الخميس: "سيتم تخفيف شروط الدخول إلى فرنسا من بريطانيا للمسافرين الملقحين، وسيتم نشر القرار صباح غد، وسيدخل فورا حيز التنفيذ، كما سيتم إنهاء العزل عند الوصول للبلاد".

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت في 16 ديسمبر الماضي، فرض قيود على المسافرين من وإلى المملكة المتحدة، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في بريطانيا، وانتشار متحور أوميكرون فيها، بشكل واسع.

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