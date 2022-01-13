حياة كريمة تقدم 20 ألف جنيه مساعدة لضحايا حادث غرق سيارة بمعدية أشمون

زار وفد من حياة كريمة عزبة التفتيش بمركز أشمون في محافظة المنوفية، عزبة ضحايا غرق سيارة في فرع رشيد، وتقدمهم المهندس محمد ربيع منسق المبادرة بالمنوفية.

وقدم الوفد، التعازي لأسر الضحايا، كما سلم مساعدات مالية بقيمة عشرين ألف جنيه لأهالي الضحايا الثمانيه داعيا الله لهم بالصبر والسلوان.

واسمتع منسق حياة كريمة وفريقه لمطالب أهالي عزبة التفتيش، والتي كان أولها إنشاء كوبري يربط بين محافظتي المنوفية والجيزة.

وقدمت المؤسسة مساعدات مالية وعينية بقيمة 20 ألف جنيه لأسرة المتوفى، مع تقديم الدعم المعنوي للأهالي بعد الفاجعة التي راح ضحيتها 8 أطفال وشباب من أبناء عزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأكد الوفد المكون من المهندس محمد ربيع منسق حياة كريمة بالمنوفية وعدد أعضاء المؤسسة، أثناء زيارة أهالي ضحايا حادث معدية منشأة القناطر، على دعم الدولة للأهالي في محنتهم، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه تفاصيل الحادث، موجها الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة لعدم تكرار مثل هذا الحادث الآليم بإنشاء كوبري بديل المعدية.

وطالب أهالي ضحايا حادث معدية القناطر، أثناء زيارة وفد حياة كريمة، المسئولين بزيادة أعداد فرق الإنقاذ النهري المشاركة في عمليات البحث، وذلك للعثور على جثمان أخر الضحايا، لعدم ظهورها حتى الأن، وذلك بعد مرور 3 أيام على الحادث المروع والذي وقع في المنطقة بين القطا التابعة لمنشأة القناطر بالجيزة، وعزبة التفتيش التابعة لمركز أشمون بالمنوفية