محافظ المنوفية يستعرض خطة تطوير المناطق غير المخططة مع رئيس صندوق التنمية الحضرية

استقبل صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق له بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بعدد من المناطق غير المخططة بشبين الكوم، جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكري، والمستشار الهندسي للمحافظة.

ورحب محافظ المنوفية برئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية علي أرض المنوفية، معرباً عن تقديره للجهود التى ينفذها الصندوق في التخطيط والإشراف وتقديم الدعم اللازم لتطوير المناطق الغير مخططة بالمحافظة من أجل تحقيق تنمية شاملة وملموسة علي أرض المنوفية.

وتناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات المشروعات التي ينفذها الصندوق والمشروعات التي تم الانتهاء منها كمرحلة أولى بحي غرب شبين الكوم، فضلاً عن تنفيذ المشروع القومي لعواصم المحافظات والمنفذ بقرية الراهب، فيما تم بحث سبل الاستفادة لعدد من المواقع المقترحة بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم لاستثمارها بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.

وتم عقد اجتماعاً موسعاً، وعرض فيديو توضيحي لمشروعات التطوير بمدينة شبين الكوم، واستعرض محافظ المنوفية، خطة تطوير المناطق غير مخططة بمدينة شبين الكوم والتي بدأت بالمرحلة الأولي بـ 3 مناطق (قبلي وبحري، والعزبة الغربية) بحي غرب، وبتكلفة إجمالية بلغت 310 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من رصف ومد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي، وكذا أعمال الإنارة وبلاط الإنترلوك لـ 176 شارعًا رئيسيًا ومتفرعًا بنطاق الحي والعزبة الغربية.

وأشار إلى أنه جارٍ العمل بالمرحلة الثانية ضمن خطة التطوير لرفع كفاءة 80 شارعًا ومتفرعاتهم بمنطقة كفر المصيلحة، وميت خاقان وكذا الشوارع الرئيسية بنطاق حي شرق شبين الكوم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه.

وثمن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، جهود محافظ المنوفية، غير المحدودة في تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات التي ينفذها الصندوق بالمحافظة، مؤكداً أن ملف تطوير المناطق الغير مخططة يأتي علي رأس أولويات واهتمام الدولة لتحقيق الاستقرار الآمن لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة وتقديم الخدمات اللازمة لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

من جانبه قدم محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية تقديراً لمجهوداته.

وعقب اللقاء سيقوم محافظ المنوفية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بجولة ميدانية علي أرض الواقع لمتابعة كافة أعمال التطوير، حيث سيتم تفقد أعمال التطوير بمنطقة كفر المصيلحة وميت خاقان وكذا متابعة تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب، وكذا تفقد عدد من قطع الأراضي بنطاق حي شرق وغرب لإمكانية استثمارها في إقامة مشروعات خدمية، بالاضافة الي أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالعزبة الغربية.