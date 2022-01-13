لجنة رباعية لتطوير اتحاد الغرف الخليجية

قرر مجلس اتحاد الغرف الخليجية اليوم الأربعاء تشكيل لجنة تضم أربع غرف هي غرفة قطر وغرفة الكويت وغرفة البحرين وغرفة عمان، من أجل العمل على تطوير أداء الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية وتطوير الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية.

وجاء في بيان صادر عن الغرفة القطرية اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ ) نسخة منه أن الغرض من تشكيل اللجنة هو خدمة وتحقيق أهداف المجلس في تطوير عمل الاتحاد وتعزيز امكانياته واقتراح أنشطة وفعاليات جديدة لدعم الموارد المالية للاتحاد، على أن يتم ذلك خلال شهرين من الآن.

ترأس الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة في اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية الذي عقد عن طريق الاتصال المرئي اليوم الأربعاء،حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2022.