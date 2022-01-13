تأييد حبس متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين في مدينة نصر 3 سنوات ودفع 50 ألف جنيه

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قررت محكمة مستأنف مدينة نصر، اليوم الخميس، تأييد الحبس 3 سنوات للمتهم "أ. ش" بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في القضية المعروفة بـ"مستريح مدينة نصر".

وأكد مصطفى عثمان، المحامي بالاستئناف، دفاع المجني عليهم، إن المحكمة ألزمت المتهم أن يؤدي للمواطنين الـ6 مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه لكل منهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.

قال "عثمان"، إن نيابة مدينة نصر تواصل التحقيق مع المتهم في عدد من القضايا الأخرى.

كانت نيابة مدينة نصر أحالت المتهم - محبوس - للمحاكمة في القضية رقم 36254 لسنة 2021 جنح مدينة نصر أول، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح.