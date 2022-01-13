فصيل شيعي عراقي: فصائل المقاومة قررت عدم استهداف السفارة الأمريكية

كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيعية العراقية المسلحة الشيخ قيس الخزعلي مساء اليوم الخميس أن فصائل المقاومة قررت عدم استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الحكومية.



وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات من تعرض المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد لقصف صاروخي أوقع إصابات بين مدنيين "إن استهداف المنطقة الخضراء في هذا التوقيت وبنفس الأسلوب القديم هو محاولة لخلط الأوراق".



وأضاف "نؤكد قرار فصائل المقاومة بعدم استهداف السفارة الأمريكية حاليا".



وبحسب بيان عسكري تعرضت المنطقة الخضراء الحكومية مساء اليوم لهجوم صاروخي تسبب بإصابة طفلة وامرأة بجروح.



وأظهرت مقاطع فيديو تصدى منظومة سي رام في السفارة الأمريكية للهجوم الصاروخي الذي تعرضت له المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد مساء اليوم إنطلاقا من حي الدورة جنوب غربي بغداد.