رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: اندلاع حرب في أوروبا أمر وارد

حذر رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا زبيجنيو راو من أن اندلاع حرب في أوروبا أمر وارد، وذلك مع بدء مباحثات في فيينا بشأن خفض التوترات بين روسيا والدول الغربية.

وأشار راو، الذي يشغل منصب وزير الخارجية البولندية، إلى حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، قائلا "يبدو أن خطر اندلاع حرب في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكبر من أي وقت خلال الـ30 عاما الماضية".

ودافع عن استخدام المنظمة لخفض التوترات الإقليمية، وذلك في أثناء حديثه أمام الدول الأعضاء الـ57، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة .

ويأتي هذا الاجتماع بعد إجراء مباحثات أزمة بين أمريكا وروسيا في جنيف الاثنين الماضي، وعقد اجتماع نادر بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا في بروكسل أمس الأربعاء.

ويعتقد الناتو أن حشد عدد كبير من القوات الروسية على الحدود يمثل تهديدا أمنيا على أوكرانيا. في حين ترى موسكو أن توسع الناتو يمثل تهديدا عليها، وطالبت بتعهدات بعدم حصول دول مثل أوكرانيا وجورجيا على العضوية في المستقبل.

وقال راو إن الأزمة الحالية تمثل "تحديا لاستقرار وأمن النظام الأوروبي"، مضيفا أن المنظمة تعد المنصة الحقيقية لمناقشة المشاكل الأمنية لبعض الدول، وتدشين إجراءات لبناء الثقة، وذلك دون الاشارة بصورة مباشرة لموسكو وواشنطن.

يذكر أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي المنتدى الأمني الإقليمي الوحيد الذي تجلس فيه الولايات المتحدة وروسيا بانتظام على نفس الطاولة.

كما يراقب مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الوضع في شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه جزئيا انفصاليون موالون لروسيا تدعمهم موسكو.

وقال مايكل كاربنتر، ممثل الولايات المتحدة لدى المنظمة إن المنظمة يمكن أن تثبت أنها المكان المثالي لتخفيف التوترات.

وأضاف" فقط في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يمكننا أن نجلس سويا على نفس الطاولة، جميع أصوات الدول الـ57 الأعضاء متساوية، لمناقشة سبل تعزيز الأمن في الحفاظ على المبادئ والالتزامات الأساسية، ويشمل ذلك احترام السيادة والوحدة الإقليمية للدول الأعضاء، وحدود كل دولة، وعدم استخدام القوة أو التلويح باستخدامها".