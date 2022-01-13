رئيس الوزراء الأسترالي: وزير الهجرة لا يزال يدرس قضية ديوكوفيتش

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس إن وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك لا يزال يدرس القضية الخاصة بتأشيرة نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، قبل اتخاذ القرار.

وأوضح موريسون في تصريحات للصحفيين في العاصمة الأسترالية كانبرا، أن هوك لا يزال يدرس استخدام صلاحياته التي تتيح له اتخاذ قرار إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش /34 عاما/ من عدمه، بعد النظر في الأدلة التي قدمها محامو ديوكوفيتش في القضية.

وأضاف موريسون في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأسترالية (إيه إيه بي) :"هذه سلطات وزارية خاصة يمكن للوزير هوك أن يمارسها، ولا أرى داع للإدلاء بالمزيد من التعليقات في الوقت الحالي."

وذكرت صحيفة "ذا إيج" الأسترالية أنه لم يعد من المتوقع اتخاذ القرار اليوم الخميس، مشيرة إلى أن "مصدرا اتحاديا أكد أن السيد هوك لا يزال يدرس القضية ولن يتخذ أي قرار اليوم."

ولا تزال مشاركة ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم والمتوج بلقب البطولة الأسترالية تسع مرات، في النسخة المقبلة غير محسومة، وتتوقف على قرار هوك.

وكانت محكمة في ملبورن قد قضت يوم الاثنين الماضي برفض قرار إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش، الذي اتخذ في إطار قواعد وإجراءات الدخول الصارمة لأستراليا في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث يعد ديوكوفيتش ضمن لاعبين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكر مكتب هوك أمس الأربعاء أن معلومات إضافية قدمها محامو ديوكوفيتش، مددت الإطار الزمني لاتخاذ القرار.

ورغم عدم حسم الأمر، شملت قرعة بطولة أستراليا المفتوحة التي سحبت اليوم الخميس، اسم ديوكوفيتش، وقد أوقعته في مواجهة مواطنه ميومير كيكمانوفيتش.

وفي حالة السماح لديوكوفيتش بالبقاء في أستراليا والمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، سيتنافس على اللقب رقم 21 له في بطولات جراند سلام، حيث حصد 20 لقبا في البطولات الكبرى حتى الآن متساويا في ذلك مع السويسري روجيه فيدرر والإسباني نادال.