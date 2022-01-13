تواصل إزالة تجمعات مياه الأمطار بأحياء ومداخل مدينة مطروح والطريق الدولي

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قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه يجري استمرار أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين العامة والأحياء والعزب من خلال المعدات والسيارات، بالتعاون مع الحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيدية المعنية طوال الفترة المسائية.

وأكد أن جهود فريق الطوارئ متواصلة منذ صباح اليوم، لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بنطاق المدينة والمركز، إلى تكثيف العمل والجهود المستمرة على قدم وساق خلال الفترة المسائية بشوارع المطار والريفية ومدخل المدينة بالطريق الدولي، ومنطقة المقابر الشرقية بالمغاربة؛ لضمان سرعة إزالة تجمعات مياه الأمطار ضمن جهود المدينة.

واكد رئيس المدينة، أن التنسيق متواصل ومستمر بين إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية والأجهزة التنفيدية المعنية بإزالة تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة.

وأوضح أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة؛ لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على رقم 0464933158 / 0464935266.