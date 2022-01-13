الرئيس يتفاعل مع قصة سالي التي تعاني من الخوف: متخافيش ولا تقلقي أبدًا

تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع قصة الشابة سالي التي كانت قد طلبت نصيحة أبوية للتخلص من الخوف الذي يلازمها.



وخلال حفل ختام منتدى شباب العالم، عُرض قصة سالي التي روت عن معاناتها من الخوف وتعرضها للتنمر، وبدت على الرئيس معالم التأثر الشديد.



بعد عرض قصتها، ظهرت الفتاة سالي على المسرح، وقد حرص الرئيس على الاطئمنان عليها، وقال لها: "متخافيش ولا تقلقي أبدًا".



ومساء الخميس، بدأ حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، في مقر النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، بحضور الرئيس السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي.



منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.



ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.