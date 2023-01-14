 بايدن: ملتزمون بتعزيز التعاون في المجال الأمني مع اليابان وكوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن: ملتزمون بتعزيز التعاون في المجال الأمني مع اليابان وكوريا الجنوبية


نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 11:40 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 11:40 م

بايدن: ملتزمون بتعزيز التعاون في المجال الأمني مع اليابان وكوريا الجنوبية


أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزام بلاده بتعزيز التعاون في المجال الأمني ومجالات أخرى بين بلاده واليابان وكوريا الجنوبية.

وجدد الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، التأكيد على أهمية تحقيق السلام والاستقرار في مضيق تايوان حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة.

وأشار بيان مشترك إلى أن التحالف الأمريكي الياباني يبقى حجر أساس للسلام والأمن والرفاهية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ولفت إلى أن أي استخدام للسلاح النووي من قبل روسيا في أوكرانيا سيكون عدوانا على الإنسانية وعملا غير مبرر بأي شكل من الأشكال.

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