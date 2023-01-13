خالد الصاوي: الفن أنقذني من الجنون والإدمان والإجرام

قال الفنان خالد الصاوي، إن الفن أنقذه من الجنون والإدمان والإجرام، قائلا: "كان ممكن أكون مجرم ومجنون ومريت بكل حاجة وأخذت خطوات فيها وكان في حاجات بتشدني لكده، وكان ممكن اعمل جريمة سياسية وأمشي في الكفاح المسلح وأروح في سكة الجنون".

وأضاف الفنان خالد الصاوي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الفن كان حائط صد أمام هذه المخاطر من ناحية وتأثير والديه عليه من ناحية أخرى، مؤكدا أن الفن أنقذه من كل المخاطر لحد كبير.

وعن تأثير حالته الصحية على أداءه الفني، رد قائلا: "أصيبت بفيروس سي وتعالجت منه في مصر مش بره وتعالجت في بلدي ووسط أطباء الصحة في مصر، وكمان كان عندي مشكلة صحية أن صوتي فيه مشكلة وبيحصل لى كل حوالي ست شهور مع تغير الفصول بيحصلي فترة تعب في صوتي وبتابع مع أطباء مميزين".

وتابع: "كان عندي مشكلة انزلاق غضروفي حصلي من سنة ودي أثارها عليه وعلاجها الراحة والعلاج الطبيعي، ولكن أنا في أوردرات بشتغل فيها 12 ساعة و14 ساعة ولم تعطلني".