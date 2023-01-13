تحدث البرازيلي برونو سافيو مهاجم النادي الأهلي، عن مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى حظوظ فريقه الأحمر في هذه البطولة.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في المغرب خلال شهر فبراير القادم، بمشاركة 7 فرق من مختلف قارات العالم.

وقال سافيو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «خوض كأس العالم للأندية هو حلم بالنسبة لي، فهي بطولة لطالما تابعتها عبر التلفاز، أتذكر فوز إنترناسيونال على برشلونة، وتغلّب كورينثيانز على تشيلسي، أتذكر كل أولئك الكبار الذين شاركوا في البطولة، بالنسبة للفرق البرازيلية، كان كأس العالم للأندية يعني كل شيء، وبرأيي ينطبق الأمر نفسه على الأهلي».

وواصل مهاجم الأهلي: «المثير في هذه البطولة أن فريقاً من إفريقيا يواجه آخر من الولايات المتحدة، ونادٍ آسيوي يلعب أمام آخر من أمريكا الجنوبية، إنه صدام بين الأساليب، ولطالما راودني حلم اللعب في مونديال الأندية، ولطالما كانت لديّ قناعة بأني قادرٌ على تحقيق ذلك».

وبسؤاله عن رأيه في فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، قال: «أعرف أن الفريق لم يتعرّض للهزيمة طوال عام 2022، إذا خضتَ موسماً كاملاً دون هزيمة، فإن ذلك إنجاز مذهل بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، وأي فريق يتأهل إلى كأس العالم للأندية هو فريق عظيم، لكننا على دراية أنها ستكون مباراة صعبة بالنظر إلى سلسلة النجاحات التي حققها، وسنجتهد للتحضير لهذه المباراة».

وتطرق للحديث عن فريق فلامنجو البرازيلي، قائلا: «إنه فريق استثنائي، ويضمّ في صفوفه لاعبين ممتازين في كافة المراكز، كنتُ محظوظاً بمواجهة الفريق عندما كنتُ ألعب مع نادي أفاي، وأنا على دراية تامة بمستوى الفريق، لكن الأهلي يتمتع بمستوى عالٍ كذلك، وأعتقد أن مستوى ريال مدريد أفضل قليلاً من بقية الفرق المشاركة، وهو أمر لا يمكن إنكاره، إذ يوجد في صفوفهم مجموعة من أفضل لاعبي العالم، ولكني أعتقد أن الأهلي وفلامنغو وبقية الأندية (المشارِكة) هم على نفس المستوى».

وتابع مهاجم الأهلي: «أحب متابعة ريال مدريد، أتابع مبارياته بشكل مكثف، يوجد في صفوفهم العديد من اللاعبين البرازيليين، وهم بدون أدنى شك الفريق الأفضل في العالم، وهم المتوّجون بلقب دوري الأبطال، كما يضمّ النادي العديد من اللاعبين النجوم في منتخباتهم، لديهم كريم بنزيما الذي كان أفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، لكن كرة القدم تنطوي على الكثير من التخطيط الاستراتيجي، والانضباط، أعتقد أنه في حال قدّمنا أفضل ما لدينا والتزمنا بخطة اللعب، فإن بمقدورنا التغلب على ريال مدريد».

وأتم: «سنتجه إلى البطولة بكل تواضع، ونستعد لكل مباراة بمفردها، ونتعامل مع كل خصم بكامل الجدية، إلا أن هدفنا هو الفوز باللقب».