 الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع سيراميكا بشأن ضم إيبوكا - بوابة الشروق
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الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي مع سيراميكا بشأن ضم إيبوكا

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 8:23 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 8:23 م

 

توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق نهائي مع إدارة سيراميكا كليوباترا من أجل ضم مهاجم الأخير، النيجيري جون إيبوكا.

وكانت "الشروق" قد أشارت في وقت سابق إلى اتفاق الزمالك مع سيراميكا بشأن ضم إيبوكا وأن المفاوضات بشأن المقابل المادي حُسمت بانتظار بعض التفاصيل الخاصة ببنود العقد وآلية دفع المقابل المادي الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.2 مليون دولار.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة انضمام إيبوكا للزمالك ليبدأ تجهيز اللاعب لمباراة القمة امام النادي الأهلي التي تقام يوم 21 يناير الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.


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