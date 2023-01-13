الخارجية الأمريكية تؤكد دعمها لوضع جدول زمني للانتخابات في ليبيا

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، تقارير عن اجتماع للمبعوثين الخاصين إلى ليبيا في واشنطن.. مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تشارك في مشاورات دورية للأطراف الرئيسية بشأن وضع جدول زمني للانتخابات في ليبيا.



وقال برايس -وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة- "إن التقارير بشأن الاجتماع المقرر في واشنطن خاطئ.. ونشارك في مشاورات دورية مع الأطراف الدولية الرئيسية حول أفضل السبل لدعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي؛ لتهيئة الأرضية للانتخابات في ليبيا ودعم الشعب الليبي".



وأعرب عن تطلعه لاستضافة مناقشات كما تم في الماضي، مضيفا "أنه لم يحدد موعد لذلك بعد.. ونواصل العمل مع القادة السياسيين في ليبيا وشركائنا الدوليين في ذلك النهج، الذي يتضمن مسار سياسي لوضع جدول زمني للانتخابات في أسرع وقت ممكن".



وأكد برايس دعم واشنطن لدعوة الممثل الخاص للأمين العام لإجماع وطني في ليبيا لتحديد جدول زمني واضح للانتخابات في هناك، موضحا أنه لا سبيل آخر لتأمين الاستقرار وسلام طويل الأمد.