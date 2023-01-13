 كندا تسجل 4723 إصابة جديدة و154 حالة وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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كندا تسجل 4723 إصابة جديدة و154 حالة وفاة بفيروس كورونا

أوتاوا - د ب أ
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 10:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 10:07 ص
سجلت كندا 4723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و154 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و536 ألفا و469 إصابة، والوفيات إلى 49 ألفا و948.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 96 مليونا و421 ألفا و174 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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