الزمالك يضع اللمسات الأخيرة على صفقة إيبوكا

اقترب مسؤولو نادي الزمالك من حسم صفقة انتقال النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا على القلعة البيضاء.

وشهدت المفاوضات خلال الفترة الماضية، تقدما ملحوظا من حيث الجوانب المالية، حيث تم الاتفاق على أن تكون الصفقة في حدود 1.2 مليون دولار، مع امتيازات أخرى يحصل عليها اللاعب وسيراميكا.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم التفاصيل المُعلقة في المفاوضات لينضم اللاعب إلى القلعة البيضاء، بينما لم يستقر مسؤولو الزمالك بشكل نهائي على مصير البنيني سامسون أكينيولا في ظل رفض سيراميكا إقحامه في الصفقة، والبحث عن وجهة لإعارة اللاعب.

وفي وقت سابق أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه لن يبرم صفقات جديدة في انتقالات الشتاء مكتفيا بما تم، لكنه عاد ليؤكد أنه سيتم تلبية احتياجات البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني بدعم الفريق في مركزين.