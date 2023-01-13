 ضبط 23 قضية مخدرات وتنفيذ 7641 حكما قضائيا في القليوبية - بوابة الشروق
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ضبط 23 قضية مخدرات وتنفيذ 7641 حكما قضائيا في القليوبية

مصطفى عطية:
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 2:24 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 2:24 م
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط 23 قضية مخدرات، وتنفيذ 7641 حكمًا قضائيًا خلال حملة أمنية في القليوبية.

وشن قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، والدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 23 قضية مخدرات بحوزة 24 متهما، لـ9 منهم معلومات جنائية، و14 قطعة سلاح ناري وأبيض، وتنفيذ 7641 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

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