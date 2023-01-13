مقتل 6 أشخاص جراء انفجار للغاز بمنزل غربي إيران

أعلن رئيس مديرية الإطفاء في بلدية مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان الغربية (غرب إيران)، رسول معروفي، سقوط 6 قتلى وثلاثة مصابين جراء حادث إنفجار للغاز في هذه المدينة.

وقال معروفي، في تصريح له أوردته (إذاعة طهران) على موقعها الإلكتروني، إنه تم حتى الآن إنتشال جثث 6 أشخاص؛ طفلان ورجلان وامرأتان، وجميعهم من أسرة واحدة، من تحت الأنقاض، وقد تم إرسال 3 مصابين في هذا الحادث إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وأوضح رئيس مديرية الإطفاء في بلدية بوكان: "تم الانتهاء من جزء كبير من عمليات إزالة الأنقاض من المنزل السكني الذي تعرض للإنفجار، وستستمر عمليات الإنقاذ حتى الانتهاء من إزالة جميع أنقاض هذه الوحدة السكنية المدمرة".

وبشأن السبب الرئيسي لهذا الحادث، قال معروفي: إن السبب الرئيسي لهذا الحادث غير معروف بعد، ويقوم خبراء شركة الغاز بالتحقيق في السبب، لكن ظروف وطريقة تدمير المبنى شبيهة بانفجار غازي.