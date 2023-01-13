تعليم كفر الشيخ يعلن عن التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات اتمام مرحلة الثانوية العامة 2023

تلقت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إشارة بالإعلان عن بدء فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات اتمام مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، يوم الأحد الموافق 15 يناير، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير المقبل 2023.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بنشر رابط التقدم، في كافة الصفحات الرسمية للمحافظة، بإشراف محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وستتم إتاحة فرصة فتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة بعد استلام كل طالب للبريد الإلكتروني الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، من خلال رابط موقع البريد الإلكتروني: https://office365.emis.gov.eg/

سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني:

https://moe-register.emis.gov.eg/

ومن المقرر بدء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 يوم 10 يونيو المقبل والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر كامل.