ضبط شخص لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي بالجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن الجيزة، من ضبط شخص لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تردد شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام- على منطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة مستقلاً سيارة، وقيامه باستقطاب حاملى الجنسيات المختلفة من أمام البنوك ومكاتب الصرافة من راغبى استبدال عملاتهم الأجنبية إلى العملة الوطنية بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الدقى، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "وطنية، أجنبية").

بمواجهته قرر باتجاره فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وبإرشاده تم ضبط مبالغ مالية أخرى "عملات وطنية، أجنبية" كان يحتفظ بها بمسكنه بقصد الاتجار فى النقد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.