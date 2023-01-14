 موسكو: هدف عمليتنا العسكرية حماية حقوق الإنسان في أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 14 يناير 2023 12:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

موسكو: هدف عمليتنا العسكرية حماية حقوق الإنسان في أوكرانيا

موسكو - د ب أ
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 11:50 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 11:50 م

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا لم تهدف أبدا لتدمير أوكرانيا، وأن الهدف من عمليتها العسكرية حماية حقوق الإنسان في أوكرانيا.

وقال بوليانسكي، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "لم نقل يوما إننا نريد إزالة أوكرانيا من الوجود، وكان هدفنا حماية حقوق الإنسان في هذا البلد بنفس الطريقة التي تصان بها حقوق الإنسان في البلدان الأخرى".

يذكر أن روسيا بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي، بعد رفض الناتو ورقة مطالب أمنية بالعودة بقوات الأطلسي وبناه التحتية في أوكرانيا وغيرها إلى حدود عام 1997.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك