موسكو: هدف عمليتنا العسكرية حماية حقوق الإنسان في أوكرانيا

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا لم تهدف أبدا لتدمير أوكرانيا، وأن الهدف من عمليتها العسكرية حماية حقوق الإنسان في أوكرانيا.

وقال بوليانسكي، في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة: "لم نقل يوما إننا نريد إزالة أوكرانيا من الوجود، وكان هدفنا حماية حقوق الإنسان في هذا البلد بنفس الطريقة التي تصان بها حقوق الإنسان في البلدان الأخرى".

يذكر أن روسيا بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي، بعد رفض الناتو ورقة مطالب أمنية بالعودة بقوات الأطلسي وبناه التحتية في أوكرانيا وغيرها إلى حدود عام 1997.