مفوضية شئون اللاجئين تؤكد السعي للتعاون مع بيلاروسيا لمواجهة أزمة اللاجئين الأوكران

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، سعيه للتعاون طويل الأمد والبناء المثمر مع بيلاروسيا، خاصة عقب مواجهتها لأزمة اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا، والزيادة الكبيرة في عدد طلبات الحصول على وضع اللاجئ أو الحماية المؤقتة في البلاد.



وذكر بيان المكتب الإعلامي للخارجية البيلاروسية، أن ذلك جاء خلال لقاء المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الممثلة الدائمة لبيلاروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف لاريسا بيلسكايا؛ لبحث تعزيز التعاون خاصة في أزمة اللاجئين الأوكرانيين في بيلاروسيا، واستضافتها للاجئين الأوكرانيين ومحاولات ضمان الاستقبال المناسب وإدماجهم في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية.



وأشاد جراندي بجهود بيلاروسيا المبذولة لبناء قدرات خدمات الهجرة وتحسين نظام التحكم في الوصول إلى إجراءات اللجوء وتبسيط النظام الآلي لتسجيل طالبي اللجوء.



وبدورها، طالبت ممثلة بيلاروسيا الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، باستئناف المشروع التعليمي للمفوضية لممثلي وكالات إنفاذ القانون في مركز التدريب على الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر في البلاد.



وأضافت أن هناك حاجة لتحديد نهج مشترك لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك ما يتعلق بالوضع على طول حدود بيلاروسيا مع دول الاتحاد الأوروبي، داعية لاستئناف التعاون عبر الحدود وبذل الجهود المشتركة لإيجاد حلول فعالة لمشكلة اللاجئين.