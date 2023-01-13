 ميقاتي يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي مساعدات قطاعي التعليم والكهرباء بلبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميقاتي يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي مساعدات قطاعي التعليم والكهرباء بلبنان

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي
أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 7:53 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 7:53 م

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، مشاريع البنك الدولي في لبنان، ومن بينها مساعدات لقطاع التعليم تبلغ نحو 25 مليون دولار تخصص للأساتذة في التعليم الرسمي وتتعلق بالإنتاجية وبحضور المعلمين إلى المدارس.

وتناول اللقاء مساعدة تبلغ نحو مليون دولار ستخصص لقطاع الكهرباء من أجل إجراء التدقيق المالي في شركة كهرباء لبنان لإعادة دراسة التعرفة والوضع المالي، وإنشاء الهيئة الناظمة، إضافة إلى البحث في إعطاء البنك الدولي قرضا ثانيا لشبكة "أمان".

كذلك تم البحث في الحصول على منحة من الصندوق الائتماني تبلغ نحو ستة ملايين دولار مساعدة لوزارة المالية من أجل النظام المعلوماتي والإصلاحات الضريبية والقانون الجديد للمحاسبة العمومية والتدقيق في أصول 14 مصرفا لبنانيا يمثلون 85% من القطاع المصرفي؛ خصوصا وأن بدء عملية التدقيق من قبل الشركات الدولية هو أحد الشروط المسبقة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.


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