الدفاع السريلانكية: نعتزم خفض قوام الجيش لتجاوز أسوأ أزمة اقتصادية منذ 7 عقود

أكدت وزارة الدفاع السريلانكية، عزمها خفض قوام الجيش بشكل كبير، في مسعى لخفض الإنفاق الحكومي لتجاوز أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها البلاد منذ أكثر من سبعة عقود.

وأوضحت الوزارة في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الجمعة، أنها تعتزم إحالة 65 ألف جندي للتقاعد خلال العام الجاري، من الجيش البالغ قوامه 200 ألف جندي، وذلك في إطار خطة لتقليص عدد قوات الجيش إلى 100 ألف بحلول نهاية العقد، مشيرة إلى أن الهدف العام للخطة الاستراتيجية هو وجود قوة دفاع متوازنة وسليمة فنيا وتكتيكيا.

وشكلت ميزانية الدفاع ما يقرب من 10% من الإنفاق العام في سريلانكا العام الماضي. ووفقا للمحللين، فان رواتب أفراد قوات الأمن تشكل نصف فاتورة رواتب الحكومة.

وحذرت سريلانكا هذا الأسبوع من أنها بالكاد لديها ما يكفي من الإيرادات لدفع رواتب الموظفين العموميين والمعاشات التقاعدية على الرغم من الزيادات الضريبية الضخمة التي فرضتها مطلع العام.

وانكمش الاقتصاد السريلانكي بنحو 8.7% العام الماضي، حيث عانى المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، ومن الطوابير الطويلة لشراء البنزين، ورفوف المتاجر الفارغة، والتضخم الجامح.