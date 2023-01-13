الولايات المتحدة وجزر مارشال توقعان على مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة

وقعت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة جمهورية جزر مارشال، اليوم /الخميس/، مذكرة تفاهم للتأكيد على الشراكة الوثيقة والمستمرة بشأن مستويات وأنواع المساعدة الأمريكية المستقبلية المطلوبة لجمهورية جزر مارشال.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني أن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص، جوزيف يون، وقع المذكرة عن الولايات المتحدة ووقع وزير الخارجية والتجارة، كيتلانج كابوا، عن جمهورية جزر مارشال.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم كجزء من مفاوضات ميثاق الارتباط الحر وللتأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة الخاصة بين البلدين.

