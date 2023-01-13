 تركيا: لا يمكننا إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى الناتو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا: لا يمكننا إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى الناتو

د ب أ
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 7:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 7:06 ص

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا يمكنها إعطاء الضوء الأخضر لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضاف أوقطاي في تصريح لقناة "أي خبر" التركية يوم الخميس: "لا يمكننا أن نتساهل مع سماح ستوكهولم لهذه الأنشطة التي يقوم بها أعضاء وأنصار التنظيمات الإرهابية باسم الديمقراطية، ولا يمكننا إعطاء الضوء الأخضر لعضوية السويد في الناتو، يتعين على ستوكهولم أن تفهم ذلك"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأكد أوقطاي أن "السويد لم تلتزم بمعظم التعهدات بخصوص الاتفاق الثلاثي حتى اليوم، وأنها لم تتمكن من تفهم جدية تركيا".

وشدد على أنه "ما دامت السويد مستمرة في احتضان التنظيمات الإرهابية، فإن انضمامها إلى الناتو لن يكون أكثر من حلم".

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