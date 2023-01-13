البنتاجون: من غير الضروري إرسال قنابل بعيدة المدى إلى كييف

يعتبر البنتاجون أنه من غير الضروري إرسال "قنابل صغيرة القطر إلى أوكرانيا، حيث سيستغرق تجميعها وقتًا طويلا"، وفقًا لتقارير "فورين بوليسي"، نقلاً عن أشخاص مطّلعين على الأمر.

وجاء في المنشور أن "الضباط في مكتب وزير الدفاع والقوات الجوية الأمريكية قلقون من أن الجدول الزمني الطويل لنشر قنابل صغيرة القطر قد يجعل السلاح غير ضروري بالنظر إلى الوتيرة السريعة للأعمال القتالية في أوكرانيا".

في نوفمبر، ذكرت وكالة "رويترز" أن شركة بوينغ كانت تعرض تزويد أوكرانيا بذخائر دقيقة التوجيه لأنظمة الصواريخ الأرضية التي من شأنها أن تسمح بضربات تتجاوز خطوط التماس.

وتجدر الإشارة إلى أن تحويل قنبلة صغيرة القطر إلى "قنبلة أرضية صغيرة القطر" سيستغرق شهورًا. ومع ذلك، لا تزال شركات الأسلحة تنتظر موافقة البنتاجون لبدء عملية تجميع القنابل الأرضية الصغيرة القطر، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.