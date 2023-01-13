رئيس وزراء إسرائيل الأسبق يدعو للحوار وسط دعوات لمظاهرة مليونية ضد حكومة نتنياهو

دعا رئيس وزراء إسرائيل الأسبق نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إلى إجراء المزيد من الحوار بشأن أزمة إصلاح النظام القضائي، الذي تقترحه الحكومة الحالية، والتي سببت غضبًا عارمًا في إسرائيل ودعوة إلى مُظاهرات مليونية مساء غد السبت.

من جانبه، علق رئيس الحكومة الحالية زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، على الجدل الدائر حول الإصلاحات المخطط لها في النظام القضائي، وقال: "توافق الغالبية العظمى من الشعب على أن هناك حاجة لإجراء تعديلات على النظام القضائي وإنفاذ القانون، تحدثنا عن ذلك قبل الانتخابات وحصلنا على تفويض واضح من الشعب للقيام بذلك. يجب إجراء التعديلات مع المسؤولية والمراعاة، والاستماع إلى جميع المواقف، وهذه هي بالضبط العملية التي ستحدث الآن في الهيئة التشريعية".

وأضاف: "أقترح أن يهدأ الجميع ويدخلوا في مناقشة موضوعية، عندما يقولون إن التعديل الأصغر هو تدمير الديمقراطية، فهذا ليس مجرد حجة غير صحيحة، إنها أيضًا حجة لا تسمح بالتفاهمات التي ينبغي أن يتم التوصل إليها في مناقشات جوهرية في الكنيست الإسرائيلي".

وكان عضو الكنيست عن "المعسكر الوطني"، جادي إيزنكوت، وهو رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، دعا إلى احتجاجات مناهضة للحكومة مساء غد السبت، وحث مليون إسرائيلي على النزول إلى الشوارع للتظاهر ضد الحكومة وتغييراتها الجذرية المخططة في النظام القضائي.