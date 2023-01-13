 السويد تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتتعهد بالتمسك بالقيم الأوروبية الأساسية - بوابة الشروق
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السويد تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وتتعهد بالتمسك بالقيم الأوروبية الأساسية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 6:46 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 6:46 م

تولت السويد الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، للمرة الثالثة، منذ انضمامها إلى التكتل، كما سيعقد الاجتماع الرئيسي الأول لفترة ولايتها الحالية، اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، حسبما نقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية، إن بلاده تتولى رئاسة مجلس التكتل في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات غير مسبوقة، مؤكدا أن أساس أولويات بلاده هي أن تكون أوروبا أكثر اخضرارًا وأمانًا وحرية.

كما تعهدت السويد بالتمسك بالقيم الأوروبية الأساسية على مدار فترة مهمتها البالغة ستة أشهر، مشيرة إلى أن أولوياتها الأربع هي (الأمن، والمرونة، والازدهار، والقيم الديمقراطية).

ومن المقرر أن يتم تكليف السويد بوضع جدول أعمال سياسي وتوجيه النقاش بين الدول الأعضاء في التكتل.


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