إبراهيم عيسى: سنصل لحل للأزمة الاقتصادية بالمشاركة واللجوء لصندوق النقد من الحلول الغربية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الأزمة الاقتصادية جعلتنا لا نعرف صواب الاختيار من الخطأ، موضحا أننا في وقت ما سنصل لحل لهذه الأزمة الاقتصادية من خلال الطرق المختلفة بالمشاركة والشفافية.

وأوضح الإعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الخميس، أن اللجوء لصندوق النقد الدولي هو أحد الحلول الغربية للتغلب على أزمة الدول، مشددًا على أن تيار الإسلام السياسي مسيطر على مفاصل الدول ويدفعنا للعودة للدولة البيزنطية.

وأوضح عيسى، أن الإسلام دين وليس دولة، كما أن هناك حملات من السب والشتائم تواجه من يرفضوا العودة للخلافة، مضيفا: "نتعامل مع الحضارة الغربية كمستهلكين وبانعزال فكري وثقافي، والمنهج الغربي والأوربي من فكر وثقافة يجب أن يكون منهجنا الذي نعتمد عليه"، مؤكدًا أنه لابد أن نحظى بالفكر الأوروبي في التقدم.