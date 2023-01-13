 الأمم المتحدة تؤكد أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري في ليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمم المتحدة تؤكد أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري في ليبيا

علم ليبيا
علم ليبيا
أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 8:07 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 8:07 م

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين انتخابية لتحقق آمال الليبيين في الوصول إلى انتخابات شفافة تنهي جميع الأزمات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الجمعة، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، بحضور نائبه الثاني عمر بوشاح في طرابلس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).

وجرى خلال اللقاء استعراض وبحث آخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين المجلسيْن الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات.


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