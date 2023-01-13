الجيش اللبناني يعلن تصمميه على خوض الحرب ضد المخدرات

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أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن الجيش مصمم على خوض الحرب ضد المخدرات على امتداد الأراضي اللبنانية والشعبُ اللبناني بجميع أطيافه داعم له.

وقال قائد الجيش "وحداتُ الجيش كافةً تحارب المخدرات على امتداد الأراضي اللبنانية، فهي أخطر من الإرهاب وواجبنا حماية أهلنا في الضاحية وسائر المناطق من هذا السمّ الذي قد يدخل إلى كل بيت وعائلة، وأن نوفر لهم الأمان ونَرُدّ عنهم وعن أولادهم شر هذه الآفة".

وأدلى قائد الجيش بتصريحاته بعد زيارته اثنين من العسكريين الجرحى الذين أصيبا أثناء عملية دهم خلية تقوم بتجارة المخدرات.

واستمع إلى إيجاز حول العملية، والتقى عناصر الفوج ومكتب أمن الضاحية الجنوبية التابع لمديرية المخابرات.

وأضاف: "نحن مصممون ومصرّون على خوض حربنا ضد المخدرات مهما طالت"، مشيراً إلى أن "الشعبُ بجميع أطيافه وانتماءاته داعم لكم في هذه الحرب، فكونوا على قدر آماله".

وهنأ العماد عون العسكريين على "نجاحاتهم المتواصلة في أداء الواجب بكل اندفاع على الرغم من الأزمة القائمة".

وأكّد أن "قيادة الجيش تقف إلى جانبهم في هذه الظروف العصيبة"، داعيا إياهم إلى "الصبر لتجاوز هذه المرحلة".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تقوم بمكافحة آفة المخدرات في البلاد ومكافحة عمليات تصنيعها وكشف ما يتصل بعمليات تهريبها إلى الخارج.