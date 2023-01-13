ناشدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، فى بيان لها اليوم، المواطنين، توخي الحذر، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها بعض مراكز محافظة.

وجاء في البيان: "تجنب نزول المواطنين إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، تجنب القيادة على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وتغطية الأسلاك العارية بالمنازل، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة".

وتابع: "بالإضافة إلى تأمين أسقف المنازل وعزلها ضد تسريب المياة وخاصة في المناطق الريفية والعشوائية، واتخاذ جميع الإجراءات لعدم دخول المياة إلى المنازل وصرفها إلى المطابق أو البالوعات والمصارف والمجاري المائية، والتواصل السريع مع الجهات المختصة (الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها".

واستكمل: "ويمكن الاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ، وفصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة فى حال حدوث البرق".