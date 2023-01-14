تقرير للخارجية الألمانية: وضع حالة المتقدمين بطلبات اللجوء من إيران قاتم

وصف تقرير للخارجية الألمانية وضع حالة المتقدمين بطلبات اللجوء من إيران بأنه قاتم.

وقال التقرير الداخلي الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه: "لقد زاد عدد الإعدامات بشكل ملحوظ، وكرد فعل على الاحتجاجات الدائرة منذ منتصف سبتمبر الماضي، حدثت زيادة أخرى في أحكام الإعدام، خاصة في القضايا السياسية".

وأضاف التقرير أن الإعدام ينفذ كذلك على الأشخاص الذين كانوا قاصرين وقت ارتكابهم الجريمة.

ولا يزال يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد منتقدي النظام والناشطين، وتقع ما تسمى حالات وفاة "غير مسببة" في السجون بانتظام، وفقا للتقرير الصادر في نوفمبر الماضي.

وكانت صحيفة "تاجيستسايتونج" أول من نشر التقرير الذي يمثل أساسا لقرارات مصلحة الهجرة واللاجئين المعروفة باسم "باسف".

وما تزال وزارة الخارجية الألمانية ترى أن مجرد تقديم شخص ما طلبا للجوء إلى ألمانيا لا ينبغي أن يمثل سببا للقمع من جانب الدولة في حال عودته.

وقال التقرير: "إن آثار الاحتجاجات الحالية والقمع الدموي على العائدين المحتملين لا يمكن تقييمها بشكل قاطع في الوقت الحالي".

وأضاف أنه لا يمكن استبعاد أن العائدين سيخضعون الآن لفحص مكثف من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية.