قال معهد معهد روبرت كوخ الألماني إن نسبة الحالات التي تنطوي على متحور جديد لفيروس كورونا كانت منخفضة، في حين أن عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى البلاد لا يزال ينخفض بشكل مطرد.

وأوضح المعهد في تقريره الدوري عن كوفيد-19 الصادر يوم الخميس: "إن نسبة الإصابات بالمتحور "إكس بي بي 1 .5 "، المنتشر بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، هي 1% ".

وتابع المعهد أن نسبة الإصابات بالمتحور خلال الأسابيع السابقة كانت أقل من 5ر0%. وأشار إلى أنه، وفقا للبيانات الأولية، يبدو أن المتحور يزداد بسرعة أكبر من المتحورات الأخرى التي كانت وما زالت تنتشر في الماضي.

وتستند البيانات إلى عدد صغير جدا من الحالات من نهاية العام الماضي، حيث يجري فحص الجينوم الفيروسي الكامل فقط في نسبة صغيرة جدا من العينات الإيجابية. بالإضافة إلى ذلك، كانت القدرات الاستيعابية للمختبرات أقل خلال الإجازات وبداية العام، وفقا لمعهد روبرت كوخ .

وعلى مستوى البلاد، انخفض معدل الإصابة لمدة سبعة أيام بنسبة 14% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق. وقال التقرير "بعد التراجع الكبير والزيادة الطفيفة المؤقتة قبل نهاية العام، هناك الآن دلائل على وجود مزيد من التراجع في عدد الحالات".

ومع ذلك، يقول الخبراء إنه لم يجر تسجيل عدد كبير من الحالات من قبل معهد روبرت كوخ، لأن الإحصائيات تشمل فقط الإصابات التي أكدها اختبار "بي سي آر". ولا يخض عكل المصابين للاختبار.