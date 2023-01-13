معدل التضخم في الأرجنتين يرتفع إلى 95% في أعلى مستوى منذ 30 عاما

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أعلن مكتب الإحصاءات في الأرجنتين يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في البلاد قفز إلى 8ر94 % في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى خلال 30 عاما.

وكان معدل التضخم السنوي في عام 2021 في الأرجنتين، والتي تعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة، قد استقر عند 9ر50%.

وفي كانون الأول/ديسمبر، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1ر5% مقارنة بالشهر السابق، وفقا لمكتب الإحصاءات.

وكتب وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا عبر تويتر عقب نشر الأرقام: "مسؤوليتنا والتحدي الأكبر الذي نواجهه هو خفض التضخم، لأنه حمى لأي اقتصاد متعثر".

وأضاف أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال "الإدارة المالية السليمة والانضباط والالتزام بأهداف واضحة ونهج مسؤول في جميع المجالات".

ويعتبر معدل التضخم في الأرجنتين واحدا من بين أعلى المعدلات في العالم. ولتمويل عجز الميزانية، يطبع البنك المركزي في البلاد نقودا جديدة باستمرار.

وعلاوة على ذلك، فإن الأرجنتين عانت من أزمة اقتصادية حادة لسنوات بسبب جهاز الدولة المتضخم، والإنتاجية المنخفضة في الصناعة واقتصاد الظل الكبير الذي يحرم الدولة من الكثير من عائدات الضرائب.

وفي الوقت ذاته، يستمر البيزو في الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي، وديون البلاد آخذة في الازدياد.