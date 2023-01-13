ثقافة مطروح تنظيم ورشة عمل عن المسرح وأهدافه بالنادي الثقافي

قال الدكتور وليد رفاعى مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم تنظيم ورشة عمل، عن التعريف بأهداف المسرح والمراحل السنية، وتحديد الشخصيات والأماكن والديكور، بالنادى الثقافي.

أوضح أن كلا من الدكتور فارس عبد الشافي أستاذ الأدب والمسرح بكلية الآداب جامعة دمنهور والدكتورة شوق النكلاوي أستاذ علم النفس والفن المسرحي بكلية رياض الاطفال جامعة مطروح، قامت بتنفيذ الورشة، مع أعضاء النادي الثقافي بمطروح، حيث تناول فيها المحاضرين التعريف بأهداف المسرح والمراحل السنية وتحديد الشخصيات والأماكن والديكور، والتعرف علي تاريخ المسرح منذ إنشاؤه وحتي مسرح العصر الحالي.

وأكد أن الورشة تم تنفيذها فى مقر النادي الثقافي بمطروح، كذلك تم التنويه لعمل مسابقة في كتابة المسرحية والتأليف المسرحي في الأسبوع المقبل.