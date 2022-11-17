وفاة شخص يقود دراجة بخارية بشكل مفاجئ بالمحلة

توفي شخص في الأربعينيات من عمره بشكل مفاجئ، أثناء قيادته دراجة هوائية، في منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحلة العام، تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوفاة شاب.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة، وسيارة الإسعاف، لمكان البلاغ، وتبين أن المتوفى يدعى "نصر صبحي الصعيدي" ويبلغ من العمر 45 عاما، ويملك محل احذية، من مركز زفتى، وأثناء استقلاله دراجته الهوائية لتوصيل أغراض لأحد السكان بالمنطقة، ألقى السلام على المارة وسقط بعد ذلك بدراجته على الأرض مغشيا عليه.

وأوضح الشهود، أن الأهالي حاولوا إفاقته وجرى نقله إلى مستشفى المحلة العام لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وسط حالة من الصدمة والحزن سيطرت على أهالي المنطقة.

وبالتحريات، تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.