 هلا رشدي: الإمام الشعراوي خط أحمر.. واعتبره أسطورة الدين في الوطن العربي - بوابة الشروق
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هلا رشدي: الإمام الشعراوي خط أحمر.. واعتبره أسطورة الدين في الوطن العربي

حسام جودة
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 11:29 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 11:32 م
أعربت الفنانة هلا رشدي عن استيائها الشديد من حملة الهجوم الأخيرة التي أثارت مؤخرا حول الشيخ محمد متولي الشعراوي من قبل البعض، واصفة إياه بأنه أسطورة الدين في الوطن العربي، وأنه يجب على الجميع احترام اسمه وتاريخه المشرف.

وقالت هلال للشروق، إنها تتمنى أن يتم عمل فني للإمام الشعراوي ليتعلم منه الأمة بأكمله، وبالأخص الجيل الجديد من الشباب، مضيفة: لا يصح أن يتحدث عنه بسوء، فهو إمامنا الكبير، وتعلمنا منه أصول الدين الصحيح، فهو خط أحمر.

وشاركت المطربة هلا رشدي في دراما رمضان الماضي بمسلسل "مكتوب عليا"، وهو بطولة أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

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