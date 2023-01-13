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روسيا وبيلاروسيا تشكلان فضاء دفاعيا مشتركا بين البلدين

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 يناير 2023 - 1:35 م | آخر تحديث: الجمعة 13 يناير 2023 - 1:35 م
قال مدير إدارة رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بولشوك اليوم الجمعة، إن روسيا وبيلاروسيا تشكلان فضاء دفاعيا مشتركا بين البلدين.

وأضاف الدبلوماسي الروسي -في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية- "تعقد المجالس الأمنية ووزارتا الدفاع وهيئة الأركان العامة في البلدين اجتماعات مشتركة لهياكل الحكم.. وينسقون على مستوى العمل بشكل يومي، بما في ذلك أنشطة مجموعة إقليمية مشتركة من القوات ونظام دفاع جوي إقليمي موحد، كما تساهم لجنة الحدود المشتركة في هذه المسألة"، لافتا إلى أن عمل هذه الهيئات المشتركة مع الالتزامات المتبادلة في حالة العدوان الخارجي يشكل إلى حد كبير الفضاء الدفاعي المشترك بين البلدين.

وأوضح قائلا "معاهدة إنشاء (دولة الاتحاد) تنص على سياسة دفاعية مشتركة، والتنسيق في مجال البناء العسكري وتطوير القوات المسلحة، والاستخدام المشترك للبنية التحتية العسكرية، واتخاذ تدابير أخرى للحفاظ على القدرات الدفاعية للقوات المسلحة".

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